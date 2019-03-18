، "صحة جدة" تطلق "كرت أحمر للضنك" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار جهود تعزيز الجانب الوقائي والتوعية

دشنت الشؤون الصحية بمحافظة جدة، المشروع التثقيفي الصحي لحمى الضنك بمحافظة جدة تحت مسمى "مشروع كرت أحمر للضنك 2019"، بالتعاون مع أمانة محافظة جدة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وتستمر فعاليات المشروع حتى نهاية العام الجاري.

حضر التدشين وكيل وزارة الصحة للصحة العامة والوكيل المساعد للشؤون البلدية ووكيل أمين جدة للخدمات، وذلك برعاية مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة.

وتأتي جهود مكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك في إطار الخطة الشاملة التي وجه بها محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز لتعزيز الجانب الوقائي ودعمه المتواصل لبرامج التوعية والتثقيف الصحي بتنفيذ مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة لصالح أفراد المجتمع.

وتستهدف الحملة عشرة أحياء بالمحافظة نظراً لما تمثله من كثافة سكانية مع كبر مساحتها جغرافياً، بالإضافة إلى تكثيف التوعية في عدد من المدارس والمساجد والمجمعات التجارية.

وقال مساعد مدير الشؤون الصحية بجدة للصحة العامة الدكتور عبدالله الصحفي: المشروع يهدف إلى رفع نسبة المعرفة الصحية لدى سكان محافظة جدة بمرض حمى الضنك، وتعريف المجتمع بالممارسات الخاطئة والوقائية اللازمة للحد من بؤر توالد البعوض الناقل للمرض، بالإضافة إلى حصر البؤر المرصودة ومعالجتها.

وأكد نجاح المرحلة الأولى من المشروع من خلال قيام الفرق الصحية الميدانية بزيارة المنازل في الفترة المسائية من بعد صلاة العصر، وكذلك تنظيم عدد من المحاضرات التثقيفية في المدارس والجامعات مع تنظيم الفعاليات في عدد من المراكز التجارية وأماكن التجمعات السكانية والعمالية، بالإضافة إلى التركيز على التوعية عن حمى الضنك في خطب الجمعة بالمساجد.

وأشاد بتعاون الجهات المعنية المشاركة في الحملة والتي أسهمت بشكل كبير في إنجاح هذه الحملات وتسهيل مهام الفرق الصحية المشاركة في هذه البرامج.

من جانبه، قَدم وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية المشاركة، معَبراً عن سعادته بالدور الكبير الذي تقوم به الفرق الميدانية في التوعية بالمنازل والمتمثل في الكشف على أماكن تجمعات المياه في المنازل والأفنية المحيطة بها وتعريف الأهالي والسكان بكيفية تجفيف منابع المياه المتسربة أو المجمعة في دورات المياه والمسابح والمياه المتسربة من أجهزة التكييف ومواقع البناء.

وشهد التدشين تقديم عرض مرئي عن المرض وكيفية توالده في البؤر، كما تم تقديم عرض عن الفرق المشاركة خلال الفترة السابقة وما يقومون به من جهود جبارة لتوعية المجتمع، وكذلك عرض إنفوجرافيك عن الإحصائيات خلال المرحلة الأولى.

وقام وكيل وزارة الصحة للصحة العامة والوكيل المساعد للشؤون البلدية ووكيل أمين جدة للخدمات، ومساعد مدير الشؤون الصحية بجدة للصحة العامة بجولة ميدانية على الأحياء للاطلاع على عمل الفرق الميدانية المشاركة.