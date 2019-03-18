، شاهد.. حملة تفتيشية تضبط 77 مخالفة بأفران "التميس" في الطائف ،

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محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت أمانة الطائف ممثلةً في الإدارة العامة لصحة البيئة، من خلال حملة تفتيشية على أفران التميس 77 مخالفة متنوعة بين سوء النظافة العامة، وسوء أدوات التحضير، وعدم الالتزام بالزي الرسمي، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، وتدني مستوى الحفظ والتخزين، بالإضافة إلى عدم التهوية بأماكن التحضير، وعدم توفير أكياس ورقية بدلاً من أكياس النايلون لحفظ الخبز الساخن.
وجاءت الحملة الموسعة على المخابز وأفران التميس، للتوعية بالاشتراطات الصحية وتطبيق الأنظمة والتعليمات، وشملت أكثر من 95 محلاً بالطائف والضواحي.
وبيّنت الأمانة أن الحملة شملت توزيع ملصقات توعوية بالاشتراطات الصحية بالأفران والمخابز، ضمن جهود التعريف بالاشتراطات الصحية لممارسة أنشطة المخابز، والتعليمات الخاصة بالعاملين.
جدير بالذكر أن الأمانة نفذت حملات مكثفة على المطاعم والمطابخ ومنافذ بيع المواد الغذائية والأفران والمخابز السريعة وغيرها من الأنشطة المتعلقة بصحة المستهلك، خلال الأيام الماضية، ضمن برنامج "غذاؤكم أمانة"، والهادف لتعزيز اشتراطات السلامة الغذائية بمرافق تداول الأغذية والمشروبات.
شاهد.. حملة تفتيشية تضبط 77 مخالفة بأفران "التميس" في الطائففهد العتيبي الخليج 365 2019-03-18
ضبطت أمانة الطائف ممثلةً في الإدارة العامة لصحة البيئة، من خلال حملة تفتيشية على أفران التميس 77 مخالفة متنوعة بين سوء النظافة العامة، وسوء أدوات التحضير، وعدم الالتزام بالزي الرسمي، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، وتدني مستوى الحفظ والتخزين، بالإضافة إلى عدم التهوية بأماكن التحضير، وعدم توفير أكياس ورقية بدلاً من أكياس النايلون لحفظ الخبز الساخن.
وجاءت الحملة الموسعة على المخابز وأفران التميس، للتوعية بالاشتراطات الصحية وتطبيق الأنظمة والتعليمات، وشملت أكثر من 95 محلاً بالطائف والضواحي.
وبيّنت الأمانة أن الحملة شملت توزيع ملصقات توعوية بالاشتراطات الصحية بالأفران والمخابز، ضمن جهود التعريف بالاشتراطات الصحية لممارسة أنشطة المخابز، والتعليمات الخاصة بالعاملين.
جدير بالذكر أن الأمانة نفذت حملات مكثفة على المطاعم والمطابخ ومنافذ بيع المواد الغذائية والأفران والمخابز السريعة وغيرها من الأنشطة المتعلقة بصحة المستهلك، خلال الأيام الماضية، ضمن برنامج "غذاؤكم أمانة"، والهادف لتعزيز اشتراطات السلامة الغذائية بمرافق تداول الأغذية والمشروبات.
18 مارس 2019 - 11 رجب 1440
02:13 PM
ضبطت أمانة الطائف ممثلةً في الإدارة العامة لصحة البيئة، من خلال حملة تفتيشية على أفران التميس 77 مخالفة متنوعة بين سوء النظافة العامة، وسوء أدوات التحضير، وعدم الالتزام بالزي الرسمي، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، وتدني مستوى الحفظ والتخزين، بالإضافة إلى عدم التهوية بأماكن التحضير، وعدم توفير أكياس ورقية بدلاً من أكياس النايلون لحفظ الخبز الساخن.
وجاءت الحملة الموسعة على المخابز وأفران التميس، للتوعية بالاشتراطات الصحية وتطبيق الأنظمة والتعليمات، وشملت أكثر من 95 محلاً بالطائف والضواحي.
وبيّنت الأمانة أن الحملة شملت توزيع ملصقات توعوية بالاشتراطات الصحية بالأفران والمخابز، ضمن جهود التعريف بالاشتراطات الصحية لممارسة أنشطة المخابز، والتعليمات الخاصة بالعاملين.
جدير بالذكر أن الأمانة نفذت حملات مكثفة على المطاعم والمطابخ ومنافذ بيع المواد الغذائية والأفران والمخابز السريعة وغيرها من الأنشطة المتعلقة بصحة المستهلك، خلال الأيام الماضية، ضمن برنامج "غذاؤكم أمانة"، والهادف لتعزيز اشتراطات السلامة الغذائية بمرافق تداول الأغذية والمشروبات.
، شاهد.. حملة تفتيشية تضبط 77 مخالفة بأفران "التميس" في الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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