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انتحار عاملة منزلية في رفحاء بشرب السم

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ذكرت مصادر أن عاملة منزلية من جنسية إفريقية في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية انتحـرت، عن طريق تعاطي السم.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “سبق”، أن العاملة المنزلية شربت مادة خاصة بعلاج الجرب، لافتة إلى أنها نُقلت إلى مستشفى رفحاء المركزي في محاولة لإنقاذ حياتها، لكنها توفيت.

وبيّنت أن شرطة محافظة رفحاء فتحت تحقيقاً في الحـادثة، لمعرفة دوافع انتحـار العاملة المنزلية وأسبابه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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