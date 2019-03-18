انتحار عاملة منزلية في رفحاء بشرب السم

ذكرت مصادر أن عاملة منزلية من جنسية إفريقية في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية انتحـرت، عن طريق تعاطي السم.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “سبق”، أن العاملة المنزلية شربت مادة خاصة بعلاج الجرب، لافتة إلى أنها نُقلت إلى مستشفى رفحاء المركزي في محاولة لإنقاذ حياتها، لكنها توفيت.

وبيّنت أن شرطة محافظة رفحاء فتحت تحقيقاً في الحـادثة، لمعرفة دوافع انتحـار العاملة المنزلية وأسبابه.