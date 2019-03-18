تحميل تطبيق حساب المواطن على الجوال وشرح بالصور لكيفية الاستعمال

يحرص حساب المواطن يوماً بعد يوم تطوير منصاته الإلكترونية ليبقي المواطنين على إطلاع دائم بكل يسر على حالة حساباتهم، والإطلاع على تواريخ الدفعات، ودراسة الأهلية، فقد قام حساب المواطن بإصدار تطبيق حساب المواطن على أجهزة الجوال بالنظامين الشهيرين IOS و Android ، وخلال هذا الموضوع سنتطرق لعرض فوائد ومميزات التطبيق بالصور.

تحميل تطبيق حساب المواطن:

بدايةً سنقوم بتحميل تطبيق حساب المواطن على جهاز الجوال، ومن هنا تستطيع تحميل التطبيق حسب نظام التشغيل الخاص بك، لأجهزة الايفون ونظام IOS ، وهنا لتطبيقات أندرويد بجميع الأنواع.

لمحة عامة عن التطبيق:

بعد تسجيل الدخول ومن النظرة الأولية لتطبيق حساب المواطن يتضح أن التطبيق بنسخته الأوليه تطبيق معلوماتي، أي يقدم المعلومات عن الدفعات وحالة الأهلية وبيانات التسجيل فقط بدون القدرة على إدخال أو تعديل أي قيمة، يظهر لنا في الشاشة الرئيسية للتطبيق بعد تسجيل الدخول وجود مبلغ آخر دفعة وتاريخها في النافذة العلوية وعدد التابعين المؤهلين، و 4 خيارات رئيسية أسفلها:

الدفعات المالية

دراسة الأهلية

تفاصيل الطلب

بيانات المستفيد

وفيما يلي شرح سريع ومبسط عن النوافذ الأربع أعلاه:

الدفعات المالية:

بعد الضغط على ايقونة الدفعات المالية يظهر لنا نافذتين أعلى الصفحة تعرض معلومات الدفعة الحالية وهي الدفعة الأخيرة من حساب المواطن والتي تم ايداعها في حساب المستفيد، وايضاً تفاصيل جميع الدفعات السابقة خلال النافذة الأخرى.

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دراسة الأهلية:

وفي خيار دراسة الأهلية في تطبيق حساب المواطن يظهر لنا نافذتين أيضاً لدراسة الأهلية الأخيرة ومتى تمت ونتائجها، وكذلك يمكنك من الاطلاع على جميع دراسات الأهلية الشهرية السابقة من خلال نافذة الأهلية السابقة.

تفاصيل الطلب:

هنا يعرض تطبيق حساب المواطن تفاصيل الطلب الذي تم تقديمه، وآخر المعلومات المتوفرة، من حيث تقرير الافصاح عن الدخل والمعلومات العامة وعدد التابعين وغيرها من التي تم إدخالها خلال التسجيل.

بيانات المستفيد:

وهنا استعراض بيانات المستفيد العامة من خلال التطبيق، مثل الاسم وتاريخ الالتحاق بحساب المواطن وحالة الطلب.

هنا نكون استعرضنا جميع ما يتعلق بتطبيق حساب المواطن، وما يقدمه من خدمات أولية للمستفيدين، حيث يعتبر حتى الآن نسخة أولية ومن المتوقع اضافة المزيد من الخيارات والمميزات في المستقبل وسوف نقوم بتحديث هذا الشرح في حالة صدورها بإذن الله.