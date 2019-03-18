أعلنت الإدارة العامة للمرور بمنطقة عسير ضبط قائد باص مدرسي كان يقود الحافلة بتهور، متجاوزاً السرعة المقررة على الطريق. وأوضحت إدارة المرور أن قائد المركبة خالف الأنظمة وعرض حياة الركاب وقائدي المركبات الأخرى على الطريق للخطر.

وأشارت إلى أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبة المقررة في نظام المرور.

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كانت هذه تفاصيل خبر قائد باص مدرسي يعرض حياة الركاب وقائدي المركبات للخطر.. ومرور عسير يطيح به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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