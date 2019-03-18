المرور يحذر من الوقوف على خط المشاة والإشارة حمراء.. ويوضح عقوبتها

حذرت الإدارة العامة للمرور، أمس الأحد، السائقين والسائقات، من الوقوف على خط المشاة والإشارة حمراء، مؤكدة أن ذلك يُعد من مخالفات تنظيمات السير على الطرق، ويعرّض فاعله للغرامة المالية.

وقال المرور: إن مخالفة تنظيمات السير على الطرق يعاقَب عليها بغرامة مالية لا تقل عن 150 ريالا ولا تزيد على ثلاثمائة ريال.