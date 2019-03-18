حذرت الإدارة العامة للمرور، أمس الأحد، السائقين والسائقات، من الوقوف على خط المشاة والإشارة حمراء، مؤكدة أن ذلك يُعد من مخالفات تنظيمات السير على الطرق، ويعرّض فاعله للغرامة المالية.
وقال المرور: إن مخالفة تنظيمات السير على الطرق يعاقَب عليها بغرامة مالية لا تقل عن 150 ريالا ولا تزيد على ثلاثمائة ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يحذر من الوقوف على خط المشاة والإشارة حمراء.. ويوضح عقوبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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