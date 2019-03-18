بن سلمان يقود فريقاً لحملة تعذيب سرية

أصدرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً حول موافقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على حملة سرية لمراقبة وخطف واعتقال معارضين سعوديين نفذها الفريق المتهم بقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن عناصر من الفريق الذي يسميه مسؤولون أمريكيون "مجموعة التحرك السريع السعودية" التي تم تشكيلها بعد موافقة بن سلمان وإشراف المستشار السابق سعود القحطاني، حيث شاركوا في تنفيذ ما لا يقل عن عشر مهمات سرية منذ 2017، كانت تنطوي بعضها على إعادة قسرية للسعوديين من دول عربية أخرى، واحتجاز وإساءة معاملة السجناء في قصور تابعة لولي العهد ووالده الملك سلمان، بحسب مسؤولين أمريكيين وشهود سعوديين.

ولم تحدد التقارير الاستخباراتية الأمريكية كيفية ضلوع بن سلمان في عمل المجموعة، لكنها أشارت إلى أن عناصر الفريق اعتبروا القحطاني ممثلاً عن ولي العهد.

وذكرت الصحيفة أن مجموعة التحرك السريع عملت أيضاً على اعتقال ناشطات تم توقيفهن العام الماضي ضمن حملة شملت ناشطين حقوقيين، بحسب "العربية".