الدفاع المدني ينفذ فرضية بمبنى زائرين في المدينة المنورة.. الثلاثاء

وجّه الدفاع المدني، اليوم الاثنين، تنويهًا، بإجرائه فرضية في مبنى زائرين بالمدينة المنورة غدًا لثلاثاء.

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، أن مدني المدينة المنورة سينفذ تجربة فرضية بمبنى إسكان زائرين، في حي بني ظفر بطريق الملك عبدالعزيز.

وأضاف الدفاع المدني، أن الفرضية ستتم غدًا الثلاثاء، عند الساعة الـ10 صباحًا، بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

من جهة أخرى، نفذت بالكلية التقنية بمنطقة تبوك، أمس الأحد، خطة إخلاء لفرضية حريق في إحدى القاعات التدريبية، بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر ووزارة الصحة بالمنطقة، وشارك في الفرضية أكثر من 1000 متدرب.

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وقال مدير وحدة السلامة المهنية بالكلية التقنية المهندس رائد الزهراني، إن تنفيذ الخطة استغرق 130 ثانية منذ انطلاق جرس الإنذار إلى خروج آخر شخص من المباني، موضحًا أن الهدف من تنفيذ الفرضية هو تطبيق التعليمات الخاصة بمثل هذه الحالات.

بدورها، قدمت إدارة الدفاع المدني بتبوك، محاضرات تعريفية وعملية على استخدام طفايات الحريق والكواشف وأنواعها، واختيار التوصيلات الكهربائية، وإلى جانب الإرشادات الوقائية في التعامل مع الأخطار في العمل والمنزل.

كما نفذ مدني الجبيل، يوم 14 مارس الجاري، فرضية حريق وهمي وإخلاء وإنقاذ بمستشفى المانع العام، بهدف رفع مستوى جاهزية العاملين بالمبنى والتنسيق والجاهزية بين الجهتين.

وفي رفحاء بالحدود الشمالية، نفذ مدني رفحاء تجربة فرضية تسرب مادة كيميائية بمختبر داخل مستشفى رفحاء العام، بهدف الاستعداد للحالات الطارئة والوقوف على الجاهزية.

وفي الرياض، عقد فرع الدفاع المدني يوم 12 مارس الجاري، ورشة عمل مشتركة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وذلك لتعزيز التعاون بين الجانبين في متطلبات السلامة والحماية من الحريق لمنشآت الجامعة.