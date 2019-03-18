الخبير «كراني» يتوقع دفئًا قادمًا وارتفاعًا في درجات الحرارة

توقع خبير الأرصاد حسن كراني ارتفاعًا في درجات الحرارة مع دفء قادم على عدة مناطق يبدأ من منتصف اليوم الاثنين.

وقال كراني عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: «إنَّ هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 7 درجات مئوية مع دفء قادم». مشيرًا إلى أنه بدءًا من منتصف الاثنين يودّع القطاع الغربي البرودة، ثم يليه الوسطى والشرقية ووسط وشرق الشمال.

كما يستمر الدفء يوم الثلاثاء، وإلى ما بعد يوم الأربعاء، مع طقس مستقر، ولا يمنع من نشاط للرياح غرب البلاد.

في السياق ذاته، توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس اليوم الاثنين، استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنَّ الحالة المناخية السابقة تؤثر على الأجزاء الجنوبية من منطقتي «الشرقية والرياض»، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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وتابعت الأرصاد، أنَّ السماء ستكون غائمة جزئيًا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، وعسير، والباحة، والطائف».

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة تصل إلى 36 درجة، فيما تُسجل كل من «حائل وطريف» أدنى درجة حرارة تصل إلى 5 درجات.

من جانبه، وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة.

وأشارَت هيئة الأرصاد إلى أنَّ الحالة الممطرة على مكة تبدأ الساعة الـ12 ظهر اليوم الاثنين، وتنتهي بحلول الثامنة مساءً، على الطائف والشفا والهدا وأضم والأجزاء المجاورة، وتمتد حتى مكة المكرمة.

كما أصدر الإنذار المبكر تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الباحة وعسير وجازان، تبدأ في الواحدة ظهر الاثنين، وتنتهي في الثامنة مساء.