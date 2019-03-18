«الإنذار المبكر» يوجِّه تنبيهًا لسكان نجران والباحة بسبب الأمطار والغبار

وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا، برياح نشطة وأتربة وغبار على نجران، كما وجَّه تنبيهًا آخر بسحب رعدية ممطرة على الباحة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى استمرار النشاط في الرياح السطحية، المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدّ من الرؤية الأفقية على منطقة نجران وتشمل «مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، والطريق الواصل بين نجران وشرورة»، مضيفة أن الحالة الجوية تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

كما وجهت هيئة الأرصاد تنبيهًا بهطول أمطار رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الباحة، وتشمل «مدينة الباحة، ومحافظة المندق، والعقيق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة». مضيفة أن الحالة المطرية تبدأ الساعة الواحدةً ظهر اليوم وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

بدورها، دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، المواطنين والمقيمين، إلى عدم المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.

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في السياق ذاته، وجهت الهيئة الأرصاد، في وقت سابق اليوم، تنبيها بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة الممطرة على مكة تبدأ الساعة الـ12 ظهر اليوم، الاثنين، وتنتهي بحلول الثامنة مساء، على الطائف والشفا والهدا وأضم والأجزاء المجاورة، وتمتد حتى مكة المكرمة.

كما أصدر الإنذار المبكر، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي عسير وجازان، تبدأ في الواحدة ظهر الاثنين، وتنتهي في الثامنة مساء.

و توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس اليوم الاثنين، استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنَّ الحالة المُناخية السابقة تؤثر على الأجزاء الجنوبية من منطقتي «الشرقية والرياض»، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت إلى أنَّ السماء ستكون غائمة جزئيًا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، وعسير، والباحة، والطائف».