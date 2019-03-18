حرس الحدود يرقي 4776 فردًا من منسوبيه بمختلف الوحدات

أعلنت حرس الحدود، اليوم الإثنين، ترقية 4776 فردًا من منسوبيها، من مختلف الرتب والتخصصات، بجميع القيادات والوحدات التابعة لها.

وأوضح الحساب الرسمي لحرس الحدود عبر موقع التواصل «تويتر»، أنه صدر قرار مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، بترقية 4776 فردًا من منسوبي حرس الحدود، وذلك اعتبارًا من تاريخ 10 رجب 1440هـ، بمختلف الرتب العسكرية، في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

من جهة أخرى، تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بقطاع القحمة بعسير، مساء الجمعة الماضية، من إنقاذ مواطن من الغرق.

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وقال المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد بن عالي المطيري إنَّ فرقة البحث والإنقاذ في شاطئ الفهود بمركز البرك لاحظت تعرُّض شخص للغرق، وباشر على الفور أفراد الإنقاذ إسعافه ثمّ نقله بواسطة الإسعاف إلى مستشفى البرك العام بعسير، وحالته الصحية مستقرة.

وناشد الرائد المطيري، جميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدوّنة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنيًّا السلامة للجميع.

كما تمكنت قوات حرس الحدود بمنطقة نجران، من إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى داخل المملكة، وأوضح الحساب الرسمي لحرس الحدود عبر موقع التواصل «تويتر»، يوم الخميس الماضي، أنه تم إحباط محاولة تهريب 420 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر، في حدود مسؤوليات قطاع محافظة شرورة بمنطقة نجران.