بالصور.. «المرور» يضبط قائد باص مدرسي متهورًا بعسير

تمكن مرور منطقة عسير، اليوم الإثنين، من ضبط قائد باص مدرسي متهور، عرض حياة الطلاب وقائدي المركبات الأخرى للخطر.

أوضح المرور السعودي، عبر حسابه بموقع التواصل «تويتر»، أن مرور منطقة عسير ضبط قائد الباص المدرسي الذي كان يقوده بتهور، متجاوزًا السرعة المقررة على الطريق، ومعرضًا حياة الركاب وقائدي المركبات الأخرى للخطر.

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وأشار المرور السعودي إلى أنه ستتم إحالة قائد الباص المدرسي المتهور إلى الهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبة المقررة في نظام المرور.

وكانت الإدارة العامة للمرور أعلنت، يوم الجمعة الماضي، القبض على قائد السيارة الذي كان يمارس التفحيط في منطقة عسير؛ ما يعرض حياة المواطنين للخطر، ونشر صورًا ومقاطع فيديو لذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت الإدارة - في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مرور منطقة عسير يقبض على قائد المركبة، الذي كان يمارس التفحيط والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وستتم إحالته للهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور».