تنبيه بهطول أمطار على مكة المكرمة وسحب رعدية على 3 مناطق

أصدر مركز الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة.

وتبدأ الحالة المناخية، الساعة الـ12 ظهر اليوم، الاثنين، وتنتهي بحلول الثامنة مساء، على الطائف والشفا والهدا وأضم والأجزاء المجاورة، وتمتد حتى مكة المكرمة.

كما أصدر الإنذار المبكر، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الباحة وعسير وجازان، تبدأ في الواحدة ظهر الاثنين، وتنتهي في الثامنة مساء.

وتشمل الحالة المناخية منطقة الباحة، الباحة والمندق وبلجرشي والعقيق والأجزاء المجاورة.

أما في منطقة عسي، فتشمل الحالة أبها ومحايل عسير ورجال ألمع والنماص والأجزاء المجاورة، بينما تشمل الحالة في جازان؛ فيفا والخوبة والريث والأجزاء المجاورة.

في غضون ذلك، أصدر الإنذار المبكر عدة تنبيهات بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران والحدود الشمالية والشرقية والرياض وعسير ومكة المكرمة والقصيم.

وتبدأ الحالة على منطقة نجران، الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي الساعة السابعة مساءً، وتشمل شرورة والخرخير ونجران والأجزاء المجاورة والطريق الواصل بين نجران وشرورة والخرخيبر.

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وتبدأ الحالة الجوية على منطقة الحدود الشمالية الساعة الثالثة فجر اليوم، الاثنين، وتنتهي الساعة الثامنة مساءً، وتشمل رفحا وعرعر والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة على المنطقة الشرقية الساعة الثالثة وخمس دقائق فجرًا، وتنتهي الساعة الثامنة مساءً، وتشمل الأحساء وحفر الباطن والخفجي والنعيرية والجبيل والدمام والظهران ورأس تنورة وبقيق والقطيف والأجزاء المجاورة.

أما منطقة الرياض؛ فتبدأ الحالة عليها الساعة الثامنة وعشر دقائق صباحًا، وتنتهي في الثامنة مساءً، وتشمل الرياض والزلفى والمجمعة وحريملاء وثادق والخرج وحوطة بني تميم والأفلاج ووادي الدواسر والسلسل والأجزاء المجاورة وتمتد إلى الدوادمي.

وفي عسير تبدأ الحالة الجوية الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في السابعة مساءً، وتشمل بيشة وتثليث والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة على منطقة مكة المكرمة الساعة الثامنة صباحًا وتنتهي الساعة الخامسة عصرًا، وتشمل الخرمة وتربة وجدة والكامل ورابغ وثول والأجزاء المجاورة.

وفي القصيم تبدأ الحالة الجوية الساعة الثامنة صباحًا وتنتهي في الرابعة عصرًا، وتشمل بريدة وعنيزة والشماسية والأجزاء المجاورة.