«باجبير» يفتتح الأسبوع التوعوي بثغر جدة.. ويدشن قسم إدارة المخاطر

ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لسلامة المرضى
أقامت إدارة مستشفى الثغر العام بجدة، فعالية الأسبوع التوعوي لسلامة المرضى، تحت رعاية مساعد مدير الشؤون الصحية بصحة جدة للخدمات المساندة الدكتور محمد باجبير.
وتخللت الفعالية كلمة افتتاحية لمدير المستشفى الدكتور سعيد الدعجاني، وكلمة لمدير إدارة الجودة وسلامة المرضى علي الشهري، تحدث فيها عن أهمية سلامة المرضى وأثرها على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وفي سياق آخر، تم تدشين قسم إدارة المخاطر بمحاضرة عن إدارة المخاطر للدكتورة مي المؤيد، وتأثيرها للحد من المخاطر قبل وقوعها وأهمية الإبلاغ عنها.
حيث ألقت الدكتورة مي المؤيد، كلمة أكدت فيها أن تدشين هذه الإدارة يهدف للحد من المخاطر قبل وقوعها.
وقالت المؤيد، إن إدارة المخاطر أصبحت ضرورة لكل منشأه تسعى لتقديم خدمة مميزة سواء كانت مؤسسة ربحية أو غير ربحية؛ حيث أثبتت الدراسات أن إدارة المخاطر تقلل من نسبة الشكاوي بمقدار ٩٠٪.
ويأتي تدشين إدارة المخاطر ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لسلامة المرضى في مستشفى الثغر، بقيادة الدكتورة مي المؤيد استشارية النساء والتوليد الحاصلة على ماجستير في الصحة الإنجابية وصحة المرأة من جامعة UCL بلندن ببريطانيا، وهي أيضًا حاصلة على دبلوم صحة عامة من جامعة Kings Collage بلندن، كما أنها اجتازت الجزء الأول والثاني من الزمالة الملكية البريطانية، وتدربت على إدارة المخاطر كجزء لا يتجزأ من الزمالة البريطانية، كما عملت مع الـ USAID لمدة ثلاث سنوات نائب مدير مشروع تنموي يخص المرأة والطفل.
وتهتم إدارة المخاطر بمقدمي الخدمة واعتبارهم ثروة ماليه لتقديم الخدمة وتحسين الإنتاج؛ حيث إن دور إدارة المخاطر يكمن في تحديد الخطر المؤثر على المنشأة، سواء كان يؤثر على المريض أو مقدم الخدمة، ومن ثم تقييم هذا الخطر ومحاولة منعه أو تقليله.
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