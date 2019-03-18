اقتصادي / ارتفاع كتلة النقد في لبنان بنهاية فبراير



بيروت 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واس

ارتفعت السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانية خلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 28 فبراير الماضي، بقيمة 1.356 مليار ليرة، لتصل إلى 210 مليارات و 505 ملايين ليرة، بما يعادل نسبة 0.22%، مقومة على أساس سنوي.

وأرجع تقرير موجز أصدرته مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان المركزي اليوم، هذا الارتفاع إلى ازدياد حجم العملة المتداولة والطلب على الودائع الادخارية.

وأشار إلى أنّه على مدار الأسبوع ارتفع إجمالي الودائع (باستثناء الودائع تحت الطلب) بمقدار 612.18 مليار ليرة لبنانية، حيث كان الدافع وراء هذا الارتفاع هو ازدياد حجم الودائع المقوّمة بالعملات الأجنبية والودائع لأجل والودائع الادخارية بقيمة 101 مليون دولار و 459 مليار ليرة لبنانية على التوالي.

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13:49ت م

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