اقتصادي / تباين أسعار النفط مطلع الأسبوع



لندن 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واس

تباينت أسعار النفط مطلع هذا الأسبوع، جراء المخاوف من أن يؤدي التراجع الاقتصادي إلى التأثير سلبًا على استهلاك الوقود.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، ارتفاعًا بثمانية سنتات، لتصل إلى 67.24 دولار للبرميل، في حين سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.43 دولار للبرميل، متراجعًا بتسعة سنتات، لتصل الي 58.95 دولار.

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13:47ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.