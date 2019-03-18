السعودية اليوم / أمانة عسير تغلق 146 منشأةً مخالفةً خلال الأسبوع الثاني والأربعين من حملة غذاؤكم أمانة



أبهــا 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واس

أتلفت أمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها خلال الأسبوع الماضي أكثر من 4072 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة ، وذلك ضمن جهود الأمانة للأسبوع الثاني و الأربعين لحملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على أمانات المملكة كافة .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الجهود المبذولة عبر حملة" غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها. جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية و المهنية ، و ذلك لتعزيز السلامة الغذائية مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .

وأكد الحميدي ان الأمانة قد اتلفت 4072 الف كجم من المواد الغذائية الفاسدة بالإضافة الى رصد نحو 949 مخالفة صحية بجانب إغلاق 146 محلا مخالفا للاشتراطات الصحية و المهنية ، و ذلك بعد أكثر من 1334 جولة ميدانية قام بها المراقبون خلال الأسبوع الاثنين و الأربعبن من حملة "غذاؤكم أمانة"

وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول الأطعمة وتخزينها، وكذلك اعتراض العمالة لعمل المراقبين الصحيين، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

يذكر أن الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية و الصحية و منها المطاعم و المطابخ و غيرها من المنشآت المتعلقة بالصحة العامة بعقبة ضلع ، وذلك بمتابعة ميدانية من قبل مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي .

//انتهى//

13:32ت م

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