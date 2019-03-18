السعودية اليوم / دورة في " الإسعافات الأولية " بالكلية التقنية للبنات بجازان



جيزان 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واس

نفذت الكلية التقنية للبنات بجازان اليوم، دورة تدريبية في" الإسعافات الأولية"، وذلك بمقر الكلية.

وهدفت الدورة إلى إبراز أهمية الإلمام بمهارات الإسعافات الأولية، والتصرف الصحيح مع حالة الطوارئ خلال الفترة التي تسبق وصول وحدة العناية الطبية للكلية، ورفع الوعي الذاتي لمنسوبات الكلية.

وتناولت الدورة التي قدمتها المدربة حليمة حكمي، عدداً من المهارات والمعلومات في مجال الإسعافات الأولية وأهم عمليات الإسعاف الأولى كالإنعاش القلبي الرئوي وكيفية التعامل مع اللدغات والحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة والجروح والصدمات الكهربائية وبلع اللسان وحالات الاختناق.

// انتهى //

13:32ت م

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