السعودية اليوم / العدل تطلق بوابتها الجديدة لتحسين تجربة المستفيدين من خدماتها



الرياض 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واس

أطلقت وزارة العدل بوابتها التفاعلية الإلكترونية الجديدة التي تستهدف تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات العدليّة والقضائية المقدّمة من خلال البوابة التي تأتي بنسخة مطوّرة ومتوافقة مع جميع أنظمة التشغيل والأجهزة الذكيّة , حيث تأتي هذه البوابة مواكبة للتحول الرقمي الذي تشهدهـ الوزارة بمختلف أعمالها ومرافقها.

وجاء بناء البوابة وفق أفضل الممارسات والمعايير والتقنيات المحلية والعالمية لتصميم البوابات والمواقع التفاعلية المتقدمة, ومبنيّة على ضمان سهولة التصفّح والوصول لمحتوى البوابة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدّمة من خلالها بكل يسرٍ وسهولة .

كما تمّ إعادة بناء الأيقونات وتوزيعها بشكل تراتبي منطقي , وتطوير آلية البحث في البوابة , وإضافة خارطة تفاعليّة لمواقع المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة في جميع مناطق المملكة , كما تمتاز البوابة الجديدة بإضافة مؤشرات جديدة للبيانات المفتوحة , حيث تم إعادة هيكلتها وتصميمها وبناءها بكفاءات سعوديّة شابّة من أبناء الوزارة.

وتقدم الوزارة عبر قنواتها الرقمية أكثر من 90 خدمة إلكترونية، إضافة إلى 99 مؤشراً عاماً، وأبرز خدماتها التي يتم تقديمها من خلال منصة ناجز هي صحيفة الدعوى الإلكترونية، وإصدار وفسخ الوكالة إلكترونياً، وطلب الإفراغ العقاري والتنفيذ الإلكتروني، وطلبات الإنهاءات، وخدمات القضاء التجاري الإلكترونية، إضافة إلى خدمة قضاياي ومواعيدي.

وبلغ عدد المؤشرات العقارية المسجلة إلكترونياً 75 مؤشراً عقارياً، وكذلك 24 مؤشراً عدلياً أساسياً، إلى جانب خدمة تسجيل المخططات وقطع الأراضي والوحدات السكنية والتي تفيد العديد من مساهمي ورواد العقارات، حيث اختصرت الوزارة العملَ في الكثير من الإجراءات؛ لحفظ وقت المستفيدين، وتقديم الخدمة بكل يُسر وسهولة، وتخفيف الضغط والتكدس على القضاة وموظفي المحاكم.

وكانت وزارة العدل قد نالت جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية للعام 2018 في دورتها الخامسة، في فرع التعاون بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات أفضل، وذلك في الحفل الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

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13:30ت م

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