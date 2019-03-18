السعودية اليوم / دورة في جودة تصميم المقررات بجامعة نجران



نجران 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واس

نظمت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد ، شطر الطالبات بجامعة نجران، أمس دورة بعنوان "جودة تصميم المقررات الإلكترونية QM" .

و أوضحت وكيلة عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الأستاذة، دلال القحطاني أن الدورة تستمر لمدة خمسة أيام وتشمل جميع كليات الجامعة وعماداتها، وتهدف إلى تطبيق معايير الجودة المعتمدة من مؤسسة Quality Matters عند تصميم المقررات الإلكترونية، واستخدام أداة القياس روبريك، وكذلك التعرف على آلية مراجعة المقررات الإلكترونية.

كما تتناول الدورة التعرف على المعايير الأساسية ل Quality Matters وذلك لضمان جودة المقررات والعناصر التعليمية الإلكترونية.

وأضافت القحطاني أن العمادة تسعى من خلال الدورة إلى تطوير أداء التعلم الإلكتروني، وتعزيز نظام إدارة التعلم الإلكتروني Blackboard بمقررات إلكترونية تتسم بكونها متوافقة مع معايير الجودة العالمية لمواكبة التطورات الحديثة في التعليم وتسهيلاً لتعلم الطالبات.

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13:30ت م

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