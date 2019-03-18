اقتصادي / الايسيسكو تعقد المنتدى الدولي الثالث حول أهمية الحوكمة الرشيدة في الحفاظ على التراث المادي



الرباط 11 رجب 1440 ه موافق 18 مارس 2019 م واس

تعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"،بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في تونس، أعمال المنتدى الدولي الثالث، حول أهمية الحوكمة الرشيدة في الحفاظ على التراث المادي، وذلك في العاصمة تونس، خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري.

وأوضحت الايسيسكو في بيان لها، أن هذا المنتدى يهدف إلى تعزيز دور الحوكمة الرشيدة في الحفاظ على التراث المادي، ونشر ثقافة الحوكمة الرشيدة والبحث والمساعدة في وضع استراتيجيات لإنشاء أطر حوكمة رشيدة في مجال تدبير التراث المادي.

وأضاف المصدر، أن جدول أعمال المنتدى يتضمن دراسة عددًا من المحاور ذات الصلة بمفهوم التراث المادي وأهميته في التنمية المستدامة، ودور الاتفاقيات الإقليمية والدولية والتشريعات المحلية في حماية التراث المادي، ودور المؤسسات الحكومية في وضع نظم الحوكمة المحلية، وتفعيلها للحفاظ على التراث المادي، وكذا مناقشة دور الجماعات المحلية في التدبير الرشيد والتشاركي لحماية التراث المادي، ودور المجتمع المدني في ترسيخ ثقافة الحوكمة الرشيدة للحفاظ على التراث المادي، وأهمية التعاون الدولي والإقليمي في حماية واسترداد التراث المادي المنهوب.

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13:25ت م

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