شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير أفكار 25 فريقاً في مسرعة القطاع الصحي والان نبدء بالتفاصيل
وشهد برنامج مسرعة القطاع الصحي في مرحلته الأولى المتمثلة بـ"مخيم توليد الأفكار" مشاركة 78 فريقاً و27 مرشداً قدموا 127 جلسة ارشادية على مدى ثلاثة أيام، وتضمن مجموعة من ورش العمل والمحاضرات والفعاليات المختلفة، لتدريب ريادي الأعمال على العديد من الأفكار الإبداعية وتوليد الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ريادية، وكيفية تقديم وتسويق وعرض الأفكار أمام لجنة المحكمين، وكيفية الدخول في المنشآت الناشئة وإنشائها والتسويق لها.
و ستبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة والمتمثلة بـ"مسرعة القطاع الصحي" مطلع أبريل المقبل وتستمر لمدة 90 يوماً، حيث ستتضمن تأهل 12 فريقاً سيحصلون على برنامج خاص للإرشاد والتدريب على أيدي مرشدين وخبراء ومدربين، إلى جانب الدعم المالي من خلال تقديم منحة مالية تصل إلى أكثر من 125 ألف ريال، وإعداد تلك الفرق لعرض مشاريعهم على المستثمرين في حفل التخرج، وذلك من خلال جلسات تطوير العروض وأساسيات تقديمها.
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