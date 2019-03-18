شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مرسى الفناتير «بحلته الجديدة» أمام الزوار والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الهيئة الملكية أن التطوير يهدف إلى راحة ورفاهية أهالي الجبيل وزائريها، كون المرسى حيويا ومهما في المدينة حيث تم الانتهاء من بناء 190 موقفاً للسيارات وإضافة 7 آلاف متر مربع من المسطحات الخضراء، و1500 متر مربع من المساحات التجارية والتي تشمل المقاهي والمطاعم في المستقبل.
وأشارت إلى أنه لتحقيق قيمة تفاعلية لزوار المرسى أضيف 1500 متر مربع من المساحات لألعاب الأطفال وأنشطة للكبار، ومنصات عائمة لأصحاب القوارب، وخدمات مثل الكهرباء والوقود، وبناء خزان وقود بسعة 10 آلاف لتر.
وكانت الهيئة الملكية في الجبيل دعمت سياستها التي تهدف إلى تطوير مجال الترفيه والسياحة بالجبيل الصناعية بتشييد مشاريع تجارية وسياحية وترفيهية على شواطئ المدينة.
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