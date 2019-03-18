“‏الجفر” يقيم نشاط للتعريف بأهمية المشي الصحيح

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - هاني الثبيتي:

أقام مجمع الجفر التعليمي، اليوم، برنامج المشي الصحيح ضمن نشاطات جماعة التربية البدنية والصحة، وذلك تحت إشراف معلم الرياضة بالمجمع فالح القثامي، وبمشاركة قائد المجمع، ماجد العصيمي، وعدد من معلمو المجمع والطلاب، حيث بين مقيم الفعالية القثامي بأن النشاط عبارة عن تعريف لأهمية رياضة المشي على الجسم.

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وقال العصيمي، في تدشين النشاط، إن الإنسان الطبيعي هو من يستطيع المشي يوميا لعشرة الاف خطوة كحد أدني لتأثير ذلك على الصحة العامة ونسبة الدهون والنشويات في الجسم.

مضيفا أن المشي يعتبر الرياضة الأفضل على الإطلاق لأهميتها في تعديل المزاج والخروج عن ضغوط الحياة اليومية، وفي ختام النشاط قدم قائد المجمع شكره للمعلمين والطلاب.