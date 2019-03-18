نجران: «النيابة» تبحث «آليات التعامل مع قضايا التحرش»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران) ينظم فرع النيابة العامة بمنطقة نجران بعد غدٍ (الأربعاء) ورشة عمل بعنوان «آليات التعامل مع قضايا التحرش»، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومنسوبي النيابة العامة بالمنطقة، وذلك بمقر النيابة العامة بنجران. ينظم فرع النيابة العامة بمنطقة نجران بعد غدٍ (الأربعاء) ورشة عمل بعنوان «آليات التعامل مع قضايا التحرش»، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومنسوبي النيابة العامة بالمنطقة، وذلك بمقر النيابة العامة بنجران. وتتناول الورشة التي تستمر يومين، التعريف بنظام مكافحة التحرش، وتناول مواد النظام وأهدافه، إضافةً إلى آليات التعامل مع الشكاوى الكيدية في قضايا التحرش.



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