شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لباكستانيَّيْن هرّبا الهيروين المخدّر في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الاثنين) بيانين بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهربي كمية من الهيروين المخدّر في محافظة جدة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم القبض على المدعو/ قل رحمان سيفور رحمان (باكستاني الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

Advertisements

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني اليوم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

كما أعلنت وزارة الداخلية أنه تم القبض على المدعو/ تور خان خوشال خان (باكستاني الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني اليوم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.