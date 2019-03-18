شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: بعد عام من الآن.. تنفيذ «التعداد الخامس» في تاريخ السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن المملكة العربية السعودية أنه وبعد عام كامل من الآن سيتم تنفيذ «تعداد السعودية 2020» التعداد الخامس في تاريخ المملكة العربية السعودية، الذي سيكون بإذن الله يوم الثلاثاء 17 مارس 2020. كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن المملكة العربية السعودية أنه وبعد عام كامل من الآن سيتم تنفيذ «تعداد السعودية 2020» التعداد الخامس في تاريخ المملكة العربية السعودية، الذي سيكون بإذن الله يوم الثلاثاء 17 مارس 2020. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن المملكة العربية السعودية نفذت أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في عام 1394 (1974)، والتعداد الثاني في عام 1413 (1992)، والتعداد الثالث في عام 1425 (2004)، والتعداد الرابع في عام 1431 (2010).



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