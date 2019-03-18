شكرا لقرائتكم خبر عن مرور عسير: ضبط قائد متهور لحافلة مدرسية عرض حياة الركاب والمركبات للخطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) ضبطت الدوريات الأمنية في مرور منطقة عسير قائد متهور لحافلة مدرسية تجاوز السرعة المقررة على الطريق. ضبطت الدوريات الأمنية في مرور منطقة عسير قائد متهور لحافلة مدرسية تجاوز السرعة المقررة على الطريق. وغرد المرور السعودي عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الاثنين) قائلا: «مرور منطقة عسير يضبط قائد الباص المدرسي الذي كان يقوده بتهور، متجاوزاً السرعة المقررة على الطريق، ومعرضاً حياة الركاب وقائدي المركبات الأخرى للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبة المقررة في نظام المرور».



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