السعودية | دور المملكة الرائد في المنطقة…الإعلامي صالح المالكي يقدم برنامج “رؤية” على شاشة قناة صفا الفضائية

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بدأ الإعلامي صالح المالكي، تسجيل حلقات برنامج رؤية، المُذاع على قناة صفا الفضائية، المُهتمة بالشأن الخليجي، والتوازنات الدولية، والاشتباك الإيراني في المنطقة العربية.

ويُقدم البرنامج رؤية شاملة للصراع في المنطقة العربية، بأبعاده الإقليمية والدولية والمحلية، انطلق من العام إلى الخاص، فكانت حلقاته الأولى عن توازنات الصراع الدولي، وقطبيه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وأثره على المنطقة العربية.

وفي الحلقات التالية كانت المعضلة الإيرانية حاضرة، فاستفاض المالكي، مع نخبة من الضيوف المختصين بالشأن الإقليمي، والإيراني على وجه التحديد، فحددوا أبعاد الأزمة، وتداعيات المعضلة والإرهاب الإيراني في المنطقة.

وقدّم العديد من المختصين السعوديين، الذين شاركوا بالبرنامج، رؤية الممكلة العربية للصراع، وكيف أدارته لصالحها ولصالح المنطقة، وكيف خاضت حربها ضد الإرهاب وضد المليشيات في المنقطة.

ولم يغب عن البرنامج تغطية البعد العربي- العربي، ومدى أهمية التعاون والعمل العربي المشترك، مستعرضا النماذج التي سعت إليها الدول العربية، في محاولتها للوصول إلى الوحدة النهائية، كالجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، وأخيرا القمة الإسلامية الأمريكية.

وفي ختام الحلقات، عرض البرنامج أزمة المليشيات في المنطقة، وكيف أرادت قوى الشر العبث بأمن المنطقة، عبر تفخيهيها بالمليشيات التي تدين بالولاء لأعداء أمتنا.

وأشرف على البرنامج نخبة من المختصين، والفنيين، ورؤساء التحرير، تحت إشراف منتج البرنامج، الأستاذ/ محمد حسن الشيخ، مؤسس موقع ترافل نت.