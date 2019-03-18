شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لـ«باكستاني» مهرب هيروين في جدة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من الهيروين المخدّر في محافظة جدة، وقالت في بيان لها :" بفضل من الله تم القبض على المدعو قل رحمان سيفور رحمان - باكستاني الجنسية - عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر ، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له ، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً , وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني قل رحمان سيفور رحمان ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.