شكرا لقرائتكم خبر عن كويكب يقترب من الأرض .. سيناريوهات الاصطدام الكارثي والان نبدء بالتفاصيل
وأشار الفلكي سلمان آل رمضان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، إلى عدم وجود خطورة من اقتراب هذه الصخور الفضائية، وقال انّ ما ينشر يجب أن لا يكون بالتهويل والاثارة والتخويف.
اضاف أنه لم يتم رصد كويكبات ستصطدم بالأرض في المدى المنظور، عدا كثرة النظريات في هذا المجال، ومنها ما يعتمد المحاكاة الكمبيوترية، والتهديدات من هذا النوع تقترب من الصفر لمئات وربما آلاف السنوات، والله اعلم.
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