شكرا لقرائتكم خبر عن كويكب يقترب من الأرض .. سيناريوهات الاصطدام الكارثي والان نبدء بالتفاصيل

يتحرك الكويكب "EA2" بسرعة عالية، ويكون في أقرب مسافة من الأرض يوم الجمعة 22 مارس، بحسب وكالة "ناسا"، فيما عادت الشائعات للانتشار وفقا الى سيناريوهات الاصطدام الكارثي، الذي يتكرر في الحالات المماثلة.

وأشار الفلكي سلمان آل رمضان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، إلى عدم وجود خطورة من اقتراب هذه الصخور الفضائية، وقال انّ ما ينشر يجب أن لا يكون بالتهويل والاثارة والتخويف.

اضاف أنه لم يتم رصد كويكبات ستصطدم بالأرض في المدى المنظور، عدا كثرة النظريات في هذا المجال، ومنها ما يعتمد المحاكاة الكمبيوترية، والتهديدات من هذا النوع تقترب من الصفر لمئات وربما آلاف السنوات، والله اعلم.