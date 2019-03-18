شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بقائد الباص المدرس المتهور بعسير والان نبدء بالتفاصيل

ضبط مرور منطقة عسير قائد الباص المدرسي الذي كان يقوده بتهور، متجاوزاً السرعة المقررة على الطريق، ومعرضاً حياة الركاب وقائدي المركبات الأخرى للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبة المقررة في نظام المرور.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بقائد الباص المدرس المتهور بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.