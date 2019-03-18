شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: المملكة تتبوأ موقعا مهما ببطولات الخيول والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن المملكة تتبوأ موقعا مهما في البطولات والرياضات المرتبطة بالخيول العربية الأصيلة محليا ودوليا.

جاء ذلك خلال تكريم سموه أمس، اللجنة العليا المنظمة والرعاة الداعمين لمهرجان الخيل العربية الأصيلة في نسخته الثانية.

وأثنى سموه في مطلع حديثه للحضور على الجهود التي بذلت في النسخة الثانية وتقديره للعمل الذي قدم في المهرجان والتطور الكبير الذي طرأ عليه منذ إسدال الستار عن النسخة الأولى للمهرجان، مؤكدا سموه أن الجهود المبذولة في المملكة للحفاظ على الخيول العربية الأصيلة كموروث ثقافي متجذر في عروق المجتمع السعودي تأتي انعكاسا لدور الخيول العربية في توحيد المملكة ومسيرة قائدها جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله.

مشددا سموه على أهمية دور المهرجان في التعريف بمكانة الخيول العربية الأصيلة في وجدان الشعب السعودي، مبديا سموه شكره لرئيس المهرجان خالد القحطاني وكافة فريق العمل والشركات الراعية على العمل المبهر الذي قدم في خلال فترة قصيرة، متمنيا سموه المزيد من النجاحات في النسخ القادمة من مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة خالد القحطاني، دعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه اللامحدود للمهرجان منذ أن كان فكرة قبل عامين حتى وصوله إلى مستويات متألقة في نسخته الثانية، مبينا أن المهرجان شهد حضورا لافتا إذ تجاوز 30 ألفا، وتمكن من توفير 500 وظيفة مؤقتة بالشراكة مع 40 شركة مشغلة عملت في المهرجان، واعدا القحطاني بأن تكون البطولات التي ينظمها المهرجان رقما ثابتا في روزنامة البطولات المحلية والدولية.