هل إضافة المواليد لـ حساب المواطن يستلزم تحديث بيانات الأحوال المدنية؟

2019-03-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه لا بد من تحديث البيانات لدى الأحوال المدنية وإضافة التابع في سجل الأسرة؛ لتتم إضافته بعد ذلك ضمن التابعين في البرنامج.

جاء ذلك رداً من البرنامج على مستفيد وجه سؤالاً قال فيه: سلام عليكم.. حبيت أسأل أنا عندي ولد ولسا ما أضفته لكرت العائلة هل أقدر أضيفه لحساب متابعات الخليج 365 من دون سجل مدني له؟ وشكراً”.

ورد حساب متابعات الخليج 365، عبر حساب خدمة العملاء بقوله “وعليكم السلام ، لا بد من تحديث البيانات لدى الأحوال المدنية وإضافة التابع في سجل الأسرة، ثم بإمكانك إضافته عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ، وإضافة التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ)، نسعد بخدمتك.

تطبيق جديد على الهواتف الذكية

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يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أطلق بالأمس تطبيقاً للهواتف والأجهزة الذكية من باب التسهيل والتيسير على المواطنين ولتمكينهم من الاطلاع على بياناتهم لمعرفة تفاصيل الدفعات المالية، ومعلومات وتفاصيل الطلب إلى جانب التعرف على دراسة حالة الأهلية والاعتراض وكذلك الاطلاع على بيانات المستفيد.

ويأتي إطلاق التطبيق ضمن الإجراءات التطويرية وتفعيل الخدمات التقنية الحديثة.

مميزات تطبيق حساب متابعات الخليج 365

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن إطلاق التطبيق يُعد خطوة لتحسين ورفع جودة الخدمة ومواكبة للتغيير في ظل التطور التقني واستغلال التقنية في سبيل توفير وقت وجهد المستفيدين، كما يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام والتنقل من أيقونة لأخرى مما يساعد المستفيدين من تصفح حساباتهم ومتابعة تفاصيل الدفعات الخاصة بهم ونتائج الأهلية لكل شهر بالإضافة لخدمات أخرى دون الحاجة لاستخدام الأجهزة الحاسوبية.

وأفاد بأنه يمكن للمستفيدين استخدام التطبيق وتنزيله عبر هواتفهم الذكية والتي تعمل بنظام “آي أو إس” عبر هذا الرابط: (هنا) كما يمكن لمستخدمي نظام الأندرويد تنزيل التطبيق من خلال الرابط الآتي: (هنا) .