صور.. مرور عسير يضبط قائد الباص المدرسي المتهور

2019-03-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الحساب الرسمي للمرور عبر حسابه على تويتر، اليوم الاثنين، القبض على قائد الباص المدرسي الذي كان يقوده بتهور.

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وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبة المقررة في نظام المرور.

وكان قائد الباص المدرسي، قد تجاوز السرعة المقررة على الطريق؛ مُعرضاً حياة الركاب وقائدي المركبات الأخرى للخطر.