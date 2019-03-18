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العمل تحدد آخر موعد لتلقي الآراء والمقترحات حول مسودة تنظيم العمل المرن
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن غدا الثلاثاء، آخر موعد لتلقي الآراء والمقترحات والرأي من المختصين والمهتمين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، لتحسين مسودة تنظيم العمل المرن، والهادف إلى توظيف العامل السعودي لدى المنشآت وفق نظام الساعات، وذلك بإرسال الآراء إلى البريد الإلكتروني: [email protected]
وأعلنت الوزارة عن مواد تنظيم العمل المرن في حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء عليها، حرصًا منها على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين المشروع.
ويهدف تنظيم العمل المرن، إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف لتمكين الباحثين عن عمل من الانخراط في سوق العمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة دائمة، وتمكين القوى العاملة الوطنية من رفع مهاراتهم وخبراتهم.
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