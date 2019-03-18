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الفالح: النفط السعودي لن يستمر لأجل غير مسمى في تعويض إمدادات منتجين آخرين
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير الطاقة خالد الفالح إن إنتاج النفط السعودي لن يستمر لأجل غير مسمى في تعويض إمدادات منتجين آخرين.
كما أشار الفالح خلال تصريحات صحافية إلى أن مهمة أوبك وحلفائها لم تكتمل بعد، مضيفاً أن مجموعة منتجي النفط بحاجة “للبقاء على المسار” على الأقل حتى يونيو حزيران حين ينتهي سريان الاتفاق العالمي الحالي لخفض الإمدادات.
وأضاف خالد الفالح، وفقاً لـ”رويترز”، سنستمر في إعطاء قدوة يُحتذى بها وسنفعل ما يجب علينا القيام به.
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