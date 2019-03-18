الان تتابع “التعليم” تكرم طالبة أنقذت شقيقها من حريق بتبوك والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي:
كرم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، الطالبة ريم بنت سلطان البلوي، عضو فريق الأمن والسلامة بالثانوية السابعة، وذلك عقب تمكنها من إنقاذ شقيقها أثناء اندلاع حريق بمنزلهم.
وأثنى مدير التعليم على تصرف البلوي، وقدرتها على تطبيق ما تعلمته في فريق الأمن والسلامة بالمدرسة، وتمكنها من إنقاذ حياة شقيقها من الحريق، مؤكداً على ضرورة العمل على رفع مستوى الوعي بإجراءات الأمن والسلامة لدى الطلاب والطالبات وتعزيز السلوك الوقائي لتمكينهم من التعامل مع الأخطار والحوادث من حولهم.
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