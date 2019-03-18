الان تتابع بالفيديو: العرفج يطالب بتحويل فاتورة المياه لتكون بإسم الزوجة! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: طالب الكاتب المعروف أحمد العرفج السعوديين بضرورة تحويل فاتورة المياه بإسم الزوجة ، مؤكداً أن هذا الاقتراح يأتي نظراً لقدرة المرأة على التدبير. وكشف العرفج عن طلبه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: بمناسبة انطلاق البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه وبما أن الحياة في كل قطرة أقترح أن تكون فاتورة الماء باسم الزوجة لعدة أسباب منها قدرة المرأة العالية على التدبير وتعاملها المباشر مع الماء وقربها من شؤون المنزل والعاملين فيه واحتياجاتهم المائية.

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