الان تتابع صور… “مرور عسير” يضبط قائد الباص المدرسي المتهور والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عسير - الخليج 365: تمكن مرور منطقة عسير، من ضبط قائد الباص المدرسي الذي كان يقوده بتهور، متجاوزاً السرعة المقررة على الطريق، ومعرضاً حياة الركاب وقائدي المركبات الأخرى للخطر. وأكدت إدارة المرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبة المقررة في نظام المرور.

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