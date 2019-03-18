رابط الاستعلام عن نتائج القدرات برقم الهوية عبر قياس

ننشر كل ما يخص نتائج القدرات عبر موقعنا نجوم مصرية، حيث من المنتظر أن يُعلن المركز الوطني للقياس اليوم الإثنين الموافق 11 رجب 1440 و18_3_2019 نتائج اختبار القدرات الورقي لطلاب الثانوية، وذلك بعد الإنتهاء من كل عمليات التدقيق والتحليل والفرز لنتائج الفترة الثانية من العام الدراسي الجاري.

حيث أعلن المركز الوطني للقياس عبر صفحته الرسمية على برنامج التواصل الإجتماعي تويتر أن نتائج اختبار القدرات برقم الهوية سوف تظهر اليوم على المركز الوطني للقياس.

رابط الاستعلام المباشر عن نتائج القدرات 1440

والأن يمكنك الاستعلام عن نتائج القدرات برقم الهوية أو الحصول على نتائج القدرات بالسجل المدني من خلال اتباع الخطوات التالية:

أما فى حال التسجيل لأول مرة فى المركز الوطني للقياس يمكن اتباع الخطوات التالية: