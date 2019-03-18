شكرا لقرائتكم خبر عن «تنبيه».. أمطار رعدية على منطقة الباحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الباحة)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الإثنين)، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الباحة تشمل مدينة الباحة، ومحافظة المندق، والعقيق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة، مفيدةً أنها هذه الحالة المطرية تبدأ الساعة الواحدةً ظهراً وستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين عدم المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.