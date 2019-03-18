إصدارات تحقيق التراث وترجمات جديدة يعرضها مركز الملك فيصل للبحوث في معرض الرياض للكتاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض

يقدم جناح مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م ،إصدارات متنوعة من كتب وبحوث ودراسات وعناوين منها: الدراسات الإسلامية واللغوية، والدراسات المعاصرة والبحوث العلمية، وسلسلة كتب التراث المحققة، والكتب المترجمة من اللغات الأخرى، إلى جانب مجلات "الفيصل"، و"الدراسات اللغوية"، و"الفيصل العلمية"، والكتب والدراسات والكشافات التي توثق مسيرة الملك فيصل، والأمير سعود الفيصل - رحمهما الله -.

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ويضم جناح مركز الملك فيصل للبحوث في معرض الرياض الدولي للكتاب عددًا من الإصدارات، إلى جانب الإصدارات الأخيرة مثل (جمهرة مقالات وبحوث مؤرخ القدس العلامة المؤرخ الأديب الآثاري عبدالله مخلص ) وكذلك كتب جديدة ضمن سلسلة تحقيق التراث مثل (كتاب المحنة.. في ذكر محنة أبي عبدالله أحمد بن حنبل، الطيبة الرائحة.. في تفسير سورة الفاتحة، أحكام الحمام، أنشاب الكُثُب في أنساب الكتب)، و بعض الكتب المترجمة والكتب الثقافية والدراسات الفكرية المعاصرة.

ويبرز الجناح الدراسات العلمية الجديدة التي تصدرها إدارة البحوث بالمركز منها " اليابان ودبلوماسية القوة الناعمة ، وإستراتيجية المحيطين الهندي - الهادئ، منطقة حرة ومفتوحة ". وغيرها من الدراسات والبحوث.

يشار إلى أن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية يضم كذلك روائع ونفائس من التراث العربي والإسلامي العظيم، من طبعات قديمة، وإصدارات نادرة، وهو بمثابة وجهة مهمة للباحثين وطلاب الدراسات العليا؛ حيث يوفر العديد من المصادر العلمية والأكاديمية والخدمات البحثية، التي يمكن الاستفادة منها من خلال التواصل على البريد الإلكتروني لمكتبة المركز: (iskfcris.com)، أو البريد الإلكتروني لإدارة النشر والتسويق: (publishkfcris.com)، أو زيارة موقع المركز على شبكة الإنترنت.