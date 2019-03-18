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اضطراب حركة قطارات مترو الأنفاق في هونج كونج عقب اصطدام قطارين

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واس _ هونج كونج 0 تبليغ

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- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلنت سلطات هونج كونج اليوم، اضطراب حركة قطارات مترو الأنفاق عقب اصطدام قطارين خلال اختبار جديد لنظام الإشارات.

وذكر مصادر إعلامية، أن الحادث وقع بين محطتي "سنترال" و "أدميرالتي" قبل فتح الخدمة أمام الجمهور، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك ركاب على متن القطارين، فيما تم نقل السائقين إلى المستشفى. وحذر مسؤولو السكك الحديدية من أن الإصلاحات قد تستغرق " وقتا طويلا "، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

يشار إلى أن نحو ستة ملايين شخص يستخدمون شبكة المترو في هونج كونج خلال أيام الأسبوع.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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