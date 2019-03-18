برنامج قياس موهبة التميز والإبداع mawhiba.org | أهداف البرنامج “موعد وشروط التسجيل...

استكمالا لحركة النهضة الجديدة بالمملكة السعودية تم تفعيل برنامج قياس موهبة من خلال بوابة موهبة للمبدعين mawhiba.org، فهو مشروع وطني لاكتشاف الموهوبين والمبدعين من أبناء المملكة العربية السعودية، ونتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج قياس موهبة 1440، حيث نقدم لكم خدمة الاستعلام عن نتائج اختبارات المبدعين والموهوبين من أبناء المملكة.

ويمكن الاستعلام عن نتائج قياس موهبة للعام 1440 عن طريق رابط الموقع الإلكتروني الخاص بذلك بوابة موهبة حيث تتلخص أهداف برنامج قياس المواهب في العمل على وضع نموذج علمي للتعرف على الموهوبين من براعم المملكة، حيث تم العمل على استخدام منظومة علمية متطورة، وتعتمد هذه المنظومة على قواعد وأساس علمي بخصوص العملية التربوية، وذلك حتى يتم انتقاء أفضل العناصر من المبدعين الموهوبين، ومن الجدير بالذكر أن برنامج قياس المواهب هذا يغطي كافة أرجاء المملكة من مناطق ومدن، كما يشمل البرنامج كافة الفئات العمرية بمراحل التعليم المختلفة.

أهداف برنامج قياس موهبة

التعرف على الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات في المملكة في مجالات العلوم والتقنية.

تطوير نظام متكامل ومنهجية شاملة للت​عرف على الموهوبين.

تحقيق العدالة والإنصاف في اختيار الطالب الموهوب وتوجيهه لبرنامج الرعاية الملائم له.

بناء قاعدة بيانات شاملة ومفصلة للطلبة الموهوبين في المملكة.

الإسهام في توعية المجتمع بخصائص الموهوبين وأهمية اكتشافهم.

​الإسهام في إثراء مصادر البحث العلمي والمكتبة العربية فيما يتعلق بمجال التعرف على الموهوبين.

شروط الالتحاق في البرنامج​

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يتم ترشيح الطلبة بناء على معايير معينة من أهمها:

أن يكون المتقدم في الصف الثاني ثانوي للعام الدراسي الحالي 1439 -1440هـ.​

أن يحصل الطالب على نسبة 90 % في الصف الثالث متوسط و الصف الأول ثانوي كحد أدنى.

أن يحصل الطالب على درجة لا تقل عن 90 في المواد العلمية، الحاسب الآلي واللغة الانجليزية. (للمفاضلة في حال محدودية المقاعد).

أن يحصل الطالب على درجة لا تقل عن 1000 في اختبار SAT، أو الحصول على درجة لا تقل عن 80 في اختبارTOEFL iBT أو الحصول على درجة 6.5 في اختبار IELTS علمًا بأن الأولوية في القبول للطلبة المختبرين لاختبار SAT.

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دفع رسوم البرنامج حسب الفئات الموضحة في سياسات الدفع​.

يمكنكم الاطلاع على سياسات التسجيل والقبول في برنامج التميز للتقديم على الجامعات الأمريكية المرموقة​.​​

*سيتاح التسجيل بالبرنامج في 1 يوليو 2019