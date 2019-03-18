هنا رابط الاستعلام المباشر عن نتائج القدرات 1440

ننشر لكل متابعي موقع عرب نيوز كل ما يتعلق بظهور نتائج القدرات وذلك من خلال موقع قياس، حيث ينتظر الطلاب ظهور نتائج اختبار القدرات العامة الورقي 1440؛ ويمكن الاستعلام المباشر عن نتائج القدرات 1440 من خلال موقع قياس الذي يقدم العديد من الخدمات الأخرى، وفى السطور التالية ننشر رابط الاستعلام المباشر عن نتائج القدرات 1440 عبر قياس.

نتائج القدرات

حيث أعلن المركز الوطني للقياس عن ظهور نتائج القدرات اليوم الإثنين الموافق 11 رجب 1440 والموافق 18 مارس 2019، وتم الإعلان عن ذلك من خلال الصفحة الرسمية لموقع قياس على برنامج التواصل الإجتماعي” تويتر”.

رابط الاستعلام المباشر عن نتائج القدرات 1440

ويمكن الآن الاستعلام المباشر عن نتائج القدرات 1440 من خلال الرابط التالي:

بعد الدخول الى موقع قياس يتم الاستعلام عن نتائج القدرات برقم السجل المدني، ثم كتابة كلمة المرور وتسجيل الدخول، ثم الحصول على نتائج القدرات 1440.