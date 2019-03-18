، أمير الرياض يكرّم رجل أمن أنقذ طفلاً من حريق اندلع بمركبة والده ،

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كرّم أمير الرياض فيصل بن بندر، رجل أمن في الأفلاج، نظير موقفه البطولي في إنقاذ طفل من حريق اندلع بمركبة والده.
وقام محافظ الأفلاج تركي الهزاني؛ اليوم الإثنين، بتسليم رجل المرور جندي أول صالح فهد النتيفات؛ تكريم أمير الرياض المتضمن خطاب شكر وتقدير، وذلك بحضور مدير شعبة المرور العقيد عبدالله الحقباني؛ مثمّناً لـ "النتيفات"؛ مساهمته في إنقاذ الطفل من الحريق الذي نشب بمركبة والده.
وأشار "الهزاني"؛ إلى أن المواقف البطولية والإنسانية من رجال الأمن وأبناء الوطن غير مستغربة، فقد سُجل لرجال الأمن بالداخل وجنودنا البواسل على الحدود، عديدٌ من المواقف البطولية المشرفة، مؤكداً أن ما قام به "النتيفات"؛ محل تقدير اهتمام أمير الرياض الذي يحرص دائماً على تقدير وشكر أصحاب مثل هذه المواقف.
من جهته، أكّد الجندي أول صالح فهد النتيفات؛ اعتزازه بهذا التكريم من قِبل أمير الرياض، وتوجيهات وثناء محافظ الأفلاج، مؤكداً في الوقت نفسه أن ما قام بها واجب ديني وإنساني حثّنا عليه ديننا الإسلامي.
وكان رجل الأمن صالح النتيفات؛ قد أنقذ طفلاً في الثانية من عمره من حريق اندلع بمركبة والده في أثناء توقفها أمام إحدى الجهات الحكومة بالأفلاج قبل أيام، وقام باستخراج الطفل من داخل المركبة وهي تحترق ونقله للمستشفى.
أمير الرياض يكرّم رجل أمن أنقذ طفلاً من حريق اندلع بمركبة والدهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-18
كرّم أمير الرياض فيصل بن بندر، رجل أمن في الأفلاج، نظير موقفه البطولي في إنقاذ طفل من حريق اندلع بمركبة والده.
وقام محافظ الأفلاج تركي الهزاني؛ اليوم الإثنين، بتسليم رجل المرور جندي أول صالح فهد النتيفات؛ تكريم أمير الرياض المتضمن خطاب شكر وتقدير، وذلك بحضور مدير شعبة المرور العقيد عبدالله الحقباني؛ مثمّناً لـ "النتيفات"؛ مساهمته في إنقاذ الطفل من الحريق الذي نشب بمركبة والده.
وأشار "الهزاني"؛ إلى أن المواقف البطولية والإنسانية من رجال الأمن وأبناء الوطن غير مستغربة، فقد سُجل لرجال الأمن بالداخل وجنودنا البواسل على الحدود، عديدٌ من المواقف البطولية المشرفة، مؤكداً أن ما قام به "النتيفات"؛ محل تقدير اهتمام أمير الرياض الذي يحرص دائماً على تقدير وشكر أصحاب مثل هذه المواقف.
من جهته، أكّد الجندي أول صالح فهد النتيفات؛ اعتزازه بهذا التكريم من قِبل أمير الرياض، وتوجيهات وثناء محافظ الأفلاج، مؤكداً في الوقت نفسه أن ما قام بها واجب ديني وإنساني حثّنا عليه ديننا الإسلامي.
وكان رجل الأمن صالح النتيفات؛ قد أنقذ طفلاً في الثانية من عمره من حريق اندلع بمركبة والده في أثناء توقفها أمام إحدى الجهات الحكومة بالأفلاج قبل أيام، وقام باستخراج الطفل من داخل المركبة وهي تحترق ونقله للمستشفى.
18 مارس 2019 - 11 رجب 1440
11:20 AM
عبر خطاب شكر وتقدير سلّمه محافظ الأفلاج مثمّناً ما سجّله من بطولة
كرّم أمير الرياض فيصل بن بندر، رجل أمن في الأفلاج، نظير موقفه البطولي في إنقاذ طفل من حريق اندلع بمركبة والده.
وقام محافظ الأفلاج تركي الهزاني؛ اليوم الإثنين، بتسليم رجل المرور جندي أول صالح فهد النتيفات؛ تكريم أمير الرياض المتضمن خطاب شكر وتقدير، وذلك بحضور مدير شعبة المرور العقيد عبدالله الحقباني؛ مثمّناً لـ "النتيفات"؛ مساهمته في إنقاذ الطفل من الحريق الذي نشب بمركبة والده.
وأشار "الهزاني"؛ إلى أن المواقف البطولية والإنسانية من رجال الأمن وأبناء الوطن غير مستغربة، فقد سُجل لرجال الأمن بالداخل وجنودنا البواسل على الحدود، عديدٌ من المواقف البطولية المشرفة، مؤكداً أن ما قام به "النتيفات"؛ محل تقدير اهتمام أمير الرياض الذي يحرص دائماً على تقدير وشكر أصحاب مثل هذه المواقف.
من جهته، أكّد الجندي أول صالح فهد النتيفات؛ اعتزازه بهذا التكريم من قِبل أمير الرياض، وتوجيهات وثناء محافظ الأفلاج، مؤكداً في الوقت نفسه أن ما قام بها واجب ديني وإنساني حثّنا عليه ديننا الإسلامي.
وكان رجل الأمن صالح النتيفات؛ قد أنقذ طفلاً في الثانية من عمره من حريق اندلع بمركبة والده في أثناء توقفها أمام إحدى الجهات الحكومة بالأفلاج قبل أيام، وقام باستخراج الطفل من داخل المركبة وهي تحترق ونقله للمستشفى.
، أمير الرياض يكرّم رجل أمن أنقذ طفلاً من حريق اندلع بمركبة والده ،
المصدر : الخليج 365
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