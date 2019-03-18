، شاهد .. الانتهاء من المرحلة الثالثة لتأهيل مستشفى الملك سلمان بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، اليوم، ممثلة بإدارة المشاريع والشؤون الهندسية، عن انتهاء العمل من المرحلة الثالثة لمشروع تأهيل مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض.

وتسلّم مساعد مدير عام الشؤون الصحية للشؤون الهندسية المهندس فهد بن عبدالله المناع؛ ومدير إدارة المشاريع المهندس ناصر العتيبي؛ ومدير الأمن والسلامة م. عبدالعزيز الشهري؛ ومدير المشروع م. صالح القاضي؛ المرحلة الثالثة من المشروع وشملت "أقسام التنويم C1, C2" بسعة ٦٠ سريراً، مبينة أن هذه المرحلة ضمن أربع مراحل رئيسة لتأهيل مستشفى الملك سلمان؛ حيث الخليج 365 أن تم تسلُّم وتشغيل المرحلة الأولى "A1, A2" بسعة ٦٠ سريراً، والثانية "D1, D2" بسعة ٣٦ سريراً.

وأفادت "صحة الرياض" بأنه سيتم في أسرع وقت ممكن مباشرة البدء بأعمال المرحلة الرابعة والأخيرة "B1, B2" بسعة ٦٠ سريراً؛ لتتم الاستفادة من كامل الأقسام.