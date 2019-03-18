، جاكرتا.. مشاركو مسابقة الأمير سلطان: شكرًا للسعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ثمّنوا جهود القيادة في العناية بالقرآن وأهله والخدمات المقدمة

غادر المشاركون الـ120 في مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى دول آسيان والباسفيك ودول آسيا الوسطى والشرقية في دورتها الحادية عشرة، والذين يمثلون 18 دولة، العاصمة الإندونيسية جاكرتا عائدين إلى أوطانهم، بعد أن قضوا عدة أيام شاركوا خلالها بفعاليات المسابقة، وسط خدمات متكاملة ونوعية قدمتها اللجان العاملة، أسهمت في تنفيذ البرنامج المعدّ لهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.

وابتهل المشاركون في المسابقة ومرافقوهم إلى الله تعالى، أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- خير الجزاء على دعمهما المستمر لحملة القرآن الكريم، التي وصفوها بغير المستغربة على قيادة بلاد الحرمين الشريفين التي دأبت على محبة القرآن وإكرام أهله.

وأعربوا عن سرورهم بما لمسوه منذ وصولهم لمقر انعقاد المسابقة من كرم ضيافة وحسن رفادة، وخدمات متميزة؛ مبدين شكرهم لمؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وجميع من أسهم في ترتيب المسابقة الدولية القرآنية في نسختها الحادية عشرة؛ مشيدين بما بذلوه من جهود كبيرة، وما قدموه من خدمات وتسهيلات.

يُذكر أن مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول الآسيان والباسفيك التي يشارك في تنظيمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً في مكتب الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية؛ وتضم خمسة فروع أربعة منها لحفظ القرآن الكريم كاملًا أو أجزاء منه، والخامس لحفظ السنة النبوية.