، "زريقان" يصدر مجموعته "شجرة أوراقها بيضاء" ،

محمد بن مسعود - الدمام - التوقيع غدًا الثلاثاء في معرض الرياض الدولي للكتاب

بعد مجموعته الشعرية "يا طفلة"، يتابع الكاتب مفرح زريقان، مشواره الإبداعي في مجال القصة القصيرة، ويصدر مجموعته "شجرة أوراقها بيضاء" ويختار لكتابتها تقنيات أسلوبية عدة ومنها: (شعرنة اللغة، وأسلوب القصة القصيدة، وأسلوب أنسنة الأشياء)، كما يعمد إلى توظيف التناص بشتى أنواعه وأنماطه؛ فلا نكاد نمرّ بنص إلا ونلمس فيه مهارة القاص في توظيف مجموعة من الإحالات المعرفية التناصية؛ فهو يستدعي شخصيات أدبية سامقة، وغيرها من شخصيات تاريخية وسياسية واجتماعية لها حضورها في المشهد المعرفي القديم والمعاصر.

قدم للمجموعة الأب يحيى زريقان بمقدمة ومما جاء فيها: "... عطفًا على ما تنطوي عليه فكرة الإصدار الثاني في حياتي، قمت بزيارة للمتخيل الذهني الذي أعيشه، والتقطت منه مكونات (شجرة أوراقها بيضاء) بعد توفير أدوات المعالجة المناسبة لها لترجمتها إلى أمر محسوس؛ شريطة أن يكون هذا الإصدار هو العتبة التي تحملني لما هو كفيل بالإبحار في عالم المعرفة الذي يضج بالوعي، في رغبة جادة أن يكون هذا المحتوى معبرًا عما يجول في خواطر الناس وملبيًا لحاجتهم.

يضم الكتاب قصصًا قصيرة جاءت تحت العناوين الآتية: "مدينة الكلمات"، "لغة وداع"، "طفل لا أحد يستوعبه"، "إضاءة فكرة"، "صمت الظلام"، "شجرة أوراقها بيضاء"، "أب فاضل"، "دولة الشيطان"، "الجار الخائن"، وعناوين أخرى.

وصدرت المجموعة القصصية عن الدار العربية للعلوم ناشرون، وجاءت في 128 صفحة، وسيتم توقيع كتاب "شجرة أوراقها بيضاء" في مقر معرض الرياض الدولي للكتاب بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات غدًا الثلاثاء.